Флагман Северного флота крейсер «Петр Великий» отметил 20-летие подъемом флагов

Торжественный подъем флага и флагов расцвечивания в честь 20-летия тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Петр Великий" прошли в субботу на этом корабле, который является флагманом Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В ходе торжественного митинга экипаж поздравили начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин и начальник штаба дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Андрей Салошин, глава города Североморска Владимир Евменьков, начальник Мурманского Нахимовского военно-морского училища и последний командир 7-й оперативной эскадры Северного флота вице-адмирал в отставке Алексей Максимчук и ветераны корабля", — сказали в пресс— службе.

Лучшим военнослужащим были вручены награды и ценные подарки.

ТАРКР "Петр Великий" — самый большой в мире неавианосный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он оснащен несколькими системами оружия и радиотехнического вооружения, в ангаре могут быть размещены три вертолета. Корабль способен вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

"Петр Великий" принимал участие в самых крупных учениях ВМФ России и во многих международных учениях с кораблями иностранных ВМС. В общей сложности кораблем пройдено более 200 тыс. морских миль. Его экипаж выполнял задачи в морях Северного Ледовитого океана, в Индийском, в Тихом и в Атлантическом океанах. В январе 2013 года президент Владимир Путин впервые в современной истории России лично прикрепил орден Нахимова к флагу крейсера.