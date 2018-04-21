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В Средиземное море вошли два российских боевых корабля
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В Средиземное море вошли два российских боевых корабля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 21 апреля, в акваторию Средиземного моря пошли сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый».
Такую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационных порталов, публикующих фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.
Накануне пресс-службе Черноморского флота сообщала, что ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море.
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В пятницу также сообщалось, что бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил преследование российского сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена».
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