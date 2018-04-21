Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем « Гарри Трумэн » вошла в Средиземном море, приступив к выполнению поставленных задач, сообщили в командовании американских Военно-морских сил.

По словам американского вице-адмирала Лизы Франкетти, командующего 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе Италия ), присутствие ударной группы во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в этом важном регионе отражает приверженность США «обеспечению безопасности, свободы и процветания Европы и Африки», передает ТАСС

В командовании американских Военно-морских сил не уточнили, когда АУГ направится в район Персидского залива, как планировалось ранее.

На борту «Гарри Трумэна» находятся 90 самолетов и вертолетов. В состав всей АУГ штатно входят четыре эсминца и почти 6,5 тыс. военнослужащих. Еще два эсминца должны присоединиться к авианосцу во время перехода к предполагаемому театру военных действий.

Предполагается, что АУГ во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» будет действовать в зонах оперативной ответственности 6-го и 5-го флотов ВМС США, куда входят западная часть Индийского океана, Персидский залив и Средиземное море.

Напомним, в прошлую среду ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» покинула порт приписки в Норфолке , штат Вирджиния, отправившись в район Ближнего Востока.