ВМС Украины провели учения рядом с Крымом

Военно-морские силы ВС Украины провели вблизи границы с Крымом учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Сообщается также, что артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника, следует из записи ведомства в Facebook.

Морские пехотинцы «выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях».

Напомним, в августе 2017 года бойцы первого мобильного стройбата ВМС США в Очакове (Николаевская область) приступили к строительству оперативного центра, предназначенного для ВМС Украины. В ВМС США уточняли, что работы ведутся в рамках помощи союзникам.

При этом утверждалось, что на военно-морской базе в Очакове не предполагается базирование флота других государств.