Установлены правила закупки транспортных услуг для военных целей

Правительство утвердило Правила осуществления закупки транспортных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок при возникновении угрозы военной безопасности России . Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.

Правила регулируют также закупки услуг для обеспечения участия вооружённых сил России в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами России.

Установлено, что решение о необходимости закупки принимает Министерство обороны или Росгвардия. На его основании ведомство направляет в Минтранс заявку в письменном виде.

«Заявка рассматривается Министерством транспорта Российской Федерации с привлечением подведомственных ему федеральных агентств в срок не более семи рабочих дней», — говорится в документе.

Отмечается, что федеральные органы исполнительной власти и организации, ознакомленные со сведениями, составляющими государственную тайну, при закупке транспортных услуг, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений.