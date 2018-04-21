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Установлены правила закупки транспортных услуг для военных
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Установлены правила закупки транспортных услуг для военных целей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: МИНОБОРОНЫ
Правительство утвердило Правила осуществления закупки транспортных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок при возникновении угрозы военной безопасности России. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.
Правила регулируют также закупки услуг для обеспечения участия вооружённых сил России в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами России.
Установлено, что решение о необходимости закупки принимает Министерство обороны или Росгвардия. На его основании ведомство направляет в Минтранс заявку в письменном виде.
«Заявка рассматривается Министерством транспорта Российской Федерации с привлечением подведомственных ему федеральных агентств в срок не более семи рабочих дней», — говорится в документе.
Отмечается, что федеральные органы исполнительной власти и организации, ознакомленные со сведениями, составляющими государственную тайну, при закупке транспортных услуг, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений.
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