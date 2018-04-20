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У боевиков нашли ракеты США
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Сирийские военные нашли в арсенале боевиков в Думейре американские ракеты 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: public domain
Сирийская армия в сирийском городе Думейр к северо-востоку от Дамаска обнаружила большое количество оружия боевиков, в том числе ракеты американского производства, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на своего военного корреспондента.
Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам" сдали оружие в Думейре, начали вместе с семьями покидать город и направились в Джараблус на севере Сирии.
"Отряды армии в ходе прочесывания поселения Думейр конфисковали большие партии оружия, боеприпасов и военной техники, принадлежавших боевикам "Джейш аль-Ислам" в районе Эль-Махатта на юге поселения, в том числе самодельные ракеты, систему залпового огня "Град", большое количество ракетных снарядов, минометов, десятки самодельных взрывных устройств, снаряды РПГ, несколько ракет американского производства ТOW, мины, коробки со взрывчатыми веществами, дистанционные детонаторы и платформы запуска ракет кустарного производства", — говорится в сообщении агентства.
Также сообщается, что сирийская армия обнаружила помещения, принадлежащие боевикам группировки "Джейш аль-Ислам", в том числе мастерские по производству самодельных взрывных устройств и ракетных снарядов, а также подвальные помещения, которые служили тюрьмой.
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