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У F-22 во время удара по Сирии была особая роль
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США придали особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Центральное командование ВВС США полагает, что истребители-невидимки F-22 Raptor сыграли не последнюю роль в авиаударах коалиции по Сирии благодаря своим «уникальным возможностям». Об этом говорится в заявлении Центрального командования, передает Task and Purpose.
По словам военных, F-22 обеспечивали поддержку американских войск и союзников, действовавших на земле. В это время США, Франция и Великобритания атаковали химобъекты на западе Сирии.
Пресс-секретарь Центрального командования ВВС Соединенных Штатов Марк Графф пояснил, что F-22 — единственный самолет, «который способен действовать в зоне поражения сирийской ПВО». При этом, сколько истребителей приняло участие в атаке, не уточняется.
США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.
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