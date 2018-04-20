США отметили роль F-22 в атаке на Сирию

США придали особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии

Центральное командование ВВС США полагает, что истребители-невидимки F-22 Raptor сыграли не последнюю роль в авиаударах коалиции по Сирии благодаря своим «уникальным возможностям». Об этом говорится в заявлении Центрального командования, передает Task and Purpose.

По словам военных, F-22 обеспечивали поддержку американских войск и союзников, действовавших на земле. В это время США, Франция Великобритания атаковали химобъекты на западе Сирии.

Пресс-секретарь Центрального командования ВВС Соединенных Штатов Марк Графф пояснил, что F-22 — единственный самолет, «который способен действовать в зоне поражения сирийской ПВО». При этом, сколько истребителей приняло участие в атаке, не уточняется.