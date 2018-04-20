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Боевики сдались после ударов ВКС РФ
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Боевики в пригороде Дамаска сдались после ударов ВКС России 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Правительственная армия договорилась с боевиками ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» о выводе их формирований из южных пригородов Дамаска в другие районы Сирии.
«Достигнуто соглашение о прекращении огня в районе Аль-Хаджар аль-Асвад после того, как боевики сдались. Соглашение предусматривает вывод террористов ИГ* в район Аль-Бадия аш-Шаркия, а террористов «Джебхат ан-Нусры» — в Идлиб», — цитирует РИА «Новости» источника.
По его словам, другие боевики получат возможность урегулировать свой статус.
«В районах Йилда Бабила и Бейт-Сахм в Западной Гуте у боевиков будет выбор остаться и уладить свой статус или уйти окончательно», — сказал собеседник.
Он отметил, что соглашение вступит в силу после подтверждения соблюдения боевиками «всех деталей».
Telegram-канал «Майор и Генерал» сообщает, что боевики из «Свободной армии Сирии» (ССА) также согласились сдаться после старта наступательной операции САА в лагере Ярмук к югу от Дамаска. Отмечается, что в нанесении ударов по боевикам принимали участие ВКС России.
В четверг стало известно, что правительственная армия пытается договориться с боевиками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» об их эвакуации из районов к югу от Дамаска. По позициям джихаждистов были нанесены авиаудары.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
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