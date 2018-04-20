Керченский завод «Залив» еще не начал ремонт БДК «Ямал»

Керченский судостроительный завод "Залив" пока не приступал к ремонту большого десантного корабля (БДК) "Ямал", но предложение об этом предприятие уже получило, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе завода.

Ранее "Известия" сообщали, что "Залив" получил контракт от российского ВМФ по ремонту "Ямала", который получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.

"Что касается ремонта БДК "Ямал", то подобное предложение на завод поступало, но в данный момент оно находится в состоянии проработки", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что предприятие обладает всем необходимым производственным потенциалом для выполнения комплекса судоремонтных работ и получило соответствующие лицензии.

"Мы готовы выполнять любую работу, если она будет нам предложена. В настоящее время в программе судоремонта только гражданские заказы", — уточнили на заводе.

30 декабря 2017 года в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос ) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с БДК Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. Судно шло параллельным курсом и совершало обгон корабля. Не убедившись в завершении маневра, капитан сухогруза резко изменил направление движения, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия никто не пострадал. Корабль и судно остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.