США нашли способ сдержать Россию

США оставят «Гарри Трумэна» в море из-за России

Американский авианосец " Гарри Трумэн " может остаться в Средиземном море для "сдерживания" России , сообщает Defense News со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что американские власти пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, однако продолжение миссии авианосца стало бы "ответом на действия России в регионе и соответствовало бы новой Стратегии национальной безопасности".

Портал также подчеркивает, что "Гарри Трумэн" может в очередной раз напомнить президенту Сирии Башару Асаду о предупреждении его американского коллеги Дональда Трампа , что "дальнейшее применение химического оружия против мирного населения в Сирии приведет к новым обстрелам".

Однако, если США оставят боевой корабль в Средиземном море, то это может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который используется со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года. Тем не менее Пентагон рассматривает такое решение как один из способов борьбы с "возникающими со стороны России и Китая вызовами".