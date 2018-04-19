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В Пентагоне отреагировали на доставку ракет США в РФ
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В Пентагоне отреагировали на доставку американских ракет в Россию 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что военному ведомству Соединенных Штатов неизвестно о доставке неразорвавшихся американских ракет из Сирии, передает РИА «Новости».
«Это новое для меня. Не знаю», — ответил Маккензи, когда его спросили об американских ракетах, которые якобы отправили в Россию из Сирии.
Ранее источник сообщил, что Сирия передала российской стороне две неразорвавшиеся ракеты США.
«Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы российским военным», — сказал источник.
Предположительно, ракеты не сработали во время атаки сил США и союзников по Сирии, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля.
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