В Пентагоне отреагировали на доставку ракет США в РФ

В Пентагоне отреагировали на доставку американских ракет в Россию

«Это новое для меня. Не знаю», — ответил Маккензи, когда его спросили об американских ракетах, которые якобы отправили в Россию из Сирии.

Ранее источник сообщил, что Сирия передала российской стороне две неразорвавшиеся ракеты США.

«Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы российским военным», — сказал источник.

Предположительно, ракеты не сработали во время атаки сил США и союзников по Сирии, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля.