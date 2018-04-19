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Пентагон назвал неэффективными системы ПВО в Сирии
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Пентагон утверждает, что произведенные РФ системы ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты полагают, что произведенные Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) были абсолютно неэффективны во время того, как США и их союзники наносили ракетные удары по объектам в Сирии на прошлой неделе. С таким утверждением в четверг выступила официальный представитель Минобороны страны Дана Уайт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Из ракет наземного базирования, запущенных режимом [президента Сирии] Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны", — утверждала она.
Кроме того, по словам Уайт, США убеждены, что все ракеты, запущенные по объектам в Сирии, поразили цели, а заявление России об обратном якобы являются ложными.
"Россия ложно утверждала, что сирийские ПРО сбили большое количество ракет, тогда как в действительности мы поразили все наши цели", — утверждала она.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.
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