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В Восточной Гуте нашли хлор из Германии
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В Восточной Гуте нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в печально известном британском городе Солсбери, были найдены правительственными войсками Сирии на прежде занятых боевиками территориях.
Войска правительства Сирии нашли в Восточной Гуте дымовые шашки и хлор, произведенные в странах Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Найденный хлор оказался произведен в Германии. Однако место производства дымовых шашек, обнаруженных на освобожденных от боевиков территориях, было еще более примечательным — их сделали в британском Солсбери, который прославился после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.
«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери», — сказала Мария Захарова.
Ранее Хасан Диаб, мальчик из сирийского города Дума, рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации «Белые каски», в котором ему досталась роль якобы пострадавшего от химатаки. За проделанную работу ребенок получил финики и печенье.
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