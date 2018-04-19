В Восточной Гуте нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

Контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в печально известном британском городе Солсбери, были найдены правительственными войсками Сирии на прежде занятых боевиками территориях. Войска правительства Сирии нашли в Восточной Гуте дымовые шашки и хлор, произведенные в странах Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Найденный хлор оказался произведен в Германии. Однако место производства дымовых шашек, обнаруженных на освобожденных от боевиков территориях, было еще более примечательным — их сделали в британском Солсбери, который прославился после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля «На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери», — сказала Мария Захарова. Ранее Хасан Диаб, мальчик из сирийского города Дума , рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации «Белые каски», в котором ему досталась роль якобы пострадавшего от химатаки. За проделанную работу ребенок получил финики и печенье.