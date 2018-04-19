Названы сроки испытаний беспилотного вертолета VRT300

Испытания российского беспилотного вертолета VRT300 начнутся в конце года

Специалисты холдинга "Вертолеты России" приступили к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300, начало летных испытания запланировано на конец 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) приступило к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года", — сказано в сообщении.

"Данный экспериментальный летательный аппарат будет использоваться в качестве летающей лаборатории для испытаний всех систем и оборудования беспилотного воздушного судна, в том числе для испытаний по взаимодействию с элементами полезной нагрузки и наземным комплексом управления и контроля", — сказано в сообщении.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.

Благодаря целевой нагрузке в 70 килограммов, комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, для обеспечения поисково-спасательных работ и определения параметров ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.

Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.