Ещё
Названы сроки испытаний беспилотного вертолета VRT300
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания российского беспилотного вертолета VRT300 начнутся в конце года 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты холдинга "Вертолеты России" приступили к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300, начало летных испытания запланировано на конец 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба компании.
"Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) приступило к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года", — сказано в сообщении.
"Данный экспериментальный летательный аппарат будет использоваться в качестве летающей лаборатории для испытаний всех систем и оборудования беспилотного воздушного судна, в том числе для испытаний по взаимодействию с элементами полезной нагрузки и наземным комплексом управления и контроля", — сказано в сообщении.
Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.
Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.
Благодаря целевой нагрузке в 70 килограммов, комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, для обеспечения поисково-спасательных работ и определения параметров ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.
Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.
РИА Новости: последние новости
Армия Израиля в День независимости по ошибке вызвала сотни резервистов Сирийская армия показала комплексы ПВО российского производства Предприятие Ростеха разработало "ружье" и "щит" от дронов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии274
Первый легальный бордель открывается в России93
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение