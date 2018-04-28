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ВВС Израиля атаковали морские цели в Газе
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ВВС Израиля атаковали морские цели в Газе в ответ на беспорядки 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Jack Guez
Израильская авиация атаковала шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на очередную волну палестинских беспорядков, сообщила армейская пресс-служба.
По данным палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава, где повреждены несколько небольших судов.
"Самолеты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию", — говорят военные.
Несколько сот палестинцев, принимавших накануне участие в очередной серии массовых протестов, попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Военные остановили толпу, применив огнестрельное оружие и спецсредства.
Палестинские выступления под общим названием "Великий марш возвращения" идут вдоль границ анклава пятую неделю подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, в которых с 30 марта погибли 43 палестинца. Трое из них были убиты накануне.
Ответственность за кровопролитие израильтяне возлагают на исламистских правителей сектора Газа из движения ХАМАС, отвергая обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию.
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