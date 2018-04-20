ТОФ остался без «Кальмаров»

Тихоокеанский флот остался без «Кальмаров»

К 2020 году из состава Тихоокеанского флота (ТОФ) будут выведены и утилизированы два легендарных подводных крейсера проекта «Кальмар» — « Георгий Победоносец » и «Подольск», которые решено заменить атомными подводными лодками проекта «Борей».

Базирующиеся на Камчатке «Кальмары, надежные подводные лодки, но они почти выработали своей ресурс, пишут »Известия»

Как рассказали изданию в Главкомате ВМФ, в составе ТОФ решено заменить «Кальмаров» современными АПЛ проекта 955 «Борей», вооруженных ракетами «Булава». К 2020 году будут списаны два из трех «Кальмаров», взамен которых флот получит аналогичное количество «Бореев».

Всего на данный момент в состав ТОФ входят два «Борея» и три «Кальмара», причем последние остались только на Дальнем Востоке.

Флагманом ТОФ является гвардейский ракетный крейсер «Варяг», который на в мае 2017 года совершил визит в Сингапур после участия в выставке IMDEX Asia 2017.

Кроме того, в состав ТОФ входят эскадренные миноносцы проекта 956 «Сарыч», большие противолодочные корабли проекта 1155, малые ракетные корабли проекта 1234, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос», ракетные катера проекта 1241 «Молния», различные тральщики, десантные корабли, а также подводные лодки проекта 955 «Борей», подлодки проекта 667БДР «Кальмар», АПЛ с крылатыми ракетами проекта 949АМ (949А) «Антей», субмарины проекта 877 «Палтус» и прочие корабли и катера.