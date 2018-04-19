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В России создали новейшее оружие по борьбе с дронами
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В России создали новейшее оружие по борьбе с дронами 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Автоматика» (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовиков три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан».
«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — передает РИА «Новости» слолва главного конструктора проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.
В концерне рассказали, что новые комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы. «Сапсан» предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Он обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях более 100 километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если же цель подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО. Средний «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений, а «Пищаль» предназначена для борьбы с одиночными целями или дронами в движении.
В концерне «Автоматика» заявили, что планируют в ходе испытаний подтвердить характеристики нового оружия в ближайшее время, после чего оно пойдет в серийное производство.
Напомним, в сентябре 2017 года концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
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