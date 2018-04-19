«Интересы военных Украины выброшены на помойку»

Эксперт оценил обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

Интересы военнослужащих Украины , как и других простых людей, сейчас "выброшены на помойку", заявил украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН.

Ранее группа ВМС Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму . В открытом письме говорится, что украинские власти с 2014 года не сделали ничего для решения проблемы. Моряки пригрозили вернуться в Крым "для решения квартирного вопроса". Соскин уверен, что письмо было написано моряки от безысходности.

"Люди, которые не остались в Крыму, потеряли всё. Порошенко лично обещал, что они получат компенсацию. Тем более, они не приняли российское гражданство. К сожалению, кроме болтовни эти люди больше ничего не получили, как и переселенцы с территорий Донецкой и Луганской областей. Порошенко — лжец. Когда он выступает по телевизору, он обещает людям что-то. Люди доведены до отчаяния, потому что цены растут, люди с 2014 года потратили все запасы денег", — сказал политолог.

Эксперт отмечает, что обратившиеся к Порошенко моряки не могут просто вернуться в Крым, так как они считаются иностранным гражданами. По сути, говорит политолог, они оказались "между молотом и наковальней".

По словам Соскина, если украинские граждане даже в небольшом количестве будут возвращаться и просить получения гражданства России , для Порошенко это станет серьезным репутационным ударом накануне выборов.

"В стране во главе с кланом Порошенко интересы простых людей выброшены на помойку", — резюмировал Соскин.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. На голосовании 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались присоединение к РФ. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.