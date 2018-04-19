Ещё
В Сирии была «очень жесткая схватка с русскими»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп сожалеет, что в Сирии произошло столкновение между американцами и россиянами 

ТАСС 20 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп назвал чрезвычайно печальным тот факт, что в Сирии дело дошло до прямого столкновения между американскими войсками и сотрудниками российской частной военной компании. Об этом американский лидер заявил в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).
"У нас недавно было очень и очень жестокое — мы говорили об этом некоторое время назад — сражение в Сирии, месяц назад", — сказал он. И это по его словам "чрезвычайно печально", — сказал он.
ТАСС: последние новости
СМИ: средства ПВО Сирии сработали ночью по ошибке, удара по территории страны не было Путин подписал закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия Лондон утверждает, что обвинения о его причастности к инсценировке химатаки в Сирии ложны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля38
Путин ввел новую меру пресечения173
Лондон выступил с новым обвинением к России87
Поляки избили белорусов за русский язык43
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение