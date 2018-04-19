В Сирии была «очень жесткая схватка с русскими»

ТАСС: последние новости

СМИ: средства ПВО Сирии сработали ночью по ошибке, удара по территории страны не было

Путин подписал закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия

Лондон утверждает, что обвинения о его причастности к инсценировке химатаки в Сирии ложны