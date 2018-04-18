Стало известно о проблемах французских фрегатов при запуске крылатых ракет по Сирии

ВМС Франции столкнулись с серьезными проблемами при запуске крылатых ракет MdCN с фрегатов по Сирии — из трех кораблей удар нанести смог лишь один, сообщают французские СМИ.

В восточном Средиземноморье были развернуты фрегаты «Аквитания», «Овернь» и «Лангедок». Стрельбы провел только последний корабль, который выпустил три ракеты, хотя предполагалось выпустить большее количество боеголовок, сообщает l’Opinion.

Первый фрегат не смог выполнить залп, хотя именно он должен был проводить стрельбы. Два других фрегата были резервными. В итоге были выпущены три MdCN, а когда корабли снова оказались готовы к залпам, время, отпущенное коалицией на нанесение удара, закончилось. Упущено оказалось время, отведенное на первый залп.

Предполагается, что Францией должны были быть выпущены 16 ракет. Выпустили 12 ракет, из которых девять — это авиационные SCALP-EG. Корабельных MdCN должно было быть шесть, также неизвестна судьба еще одного SCALP-EG.

Военный эксперт Диана Михайлова отмечает, что компактность и автоматизация фрегатов типа FREMM, которая привела к сокращению экипажа до 130 человек, сыграла с кораблями злую шутку и поставила под угрозу выполнение боевой задачи. Вероятно, именно это произошло на фрегате «Аквитания», который не смог запустить свои крылатые ракеты MdCN.

Напомним, Франция вместе с США Великобританией нанесла удары по Сирии в ночь на субботу. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции из 103.

Отметим, что у британских подводных лодок, судя по всему, тоже возникли проблемы при запуске крылатых ракет по Сирии.