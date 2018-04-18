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США заявили об атаке «российских наемников»
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Госдеп заявил, что «российские наемники» якобы атаковали силы США в Сирии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: ТАСС
Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл утверждает, что "российские наемники" якобы пытались недавно атаковать позиции американских военных в Сирии.
"Их (РФ — ред.) безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима (президента Сирии Башара) Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей США.
Он отметил, что конфликт в Сирии может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.
"Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров. До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывала (переговоры) в Женеве", — утверждает американский дипломат.
В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД России подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить. Представитель МИД РФ дополнительно подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.
Ранее коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ)". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ". Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.
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