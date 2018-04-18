Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Шри-Ланку

В ходе штурманского похода он побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, в общей сложности за более чем полугодовое плавание за его кормой останется почти 22 тыс. морских миль.

В Шри-Ланке корабль пробудет до 22 апреля. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля.

Программой пребывания в Коломбо предусмотрены протокольные визиты старшего похода начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана второго ранга Владимира Черокова к городским властям и администрации порта.

В новый учебный поход корабль вышел 1 марта с.г. Он проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России . Будущие военно-морские офицеры на «Перекопе» выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимает участие более 500 курсантов.

В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. За более чем полугодовое плавание за его кормой останется почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров).

В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.