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«Перекоп» прибыл в Шри-Ланку
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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Шри-Ланку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе штурманского похода он побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, в общей сложности за более чем полугодовое плавание за его кормой останется почти 22 тыс. морских миль.
Учебный корабль (УК) «Перекоп» Балтийского флота, выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, зашел с деловым визитом в порт Коломбо (Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка).
В Шри-Ланке корабль пробудет до 22 апреля. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля.
Программой пребывания в Коломбо предусмотрены протокольные визиты старшего похода начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана второго ранга Владимира Черокова к городским властям и администрации порта.
В новый учебный поход корабль вышел 1 марта с.г. Он проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. Будущие военно-морские офицеры на «Перекопе» выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимает участие более 500 курсантов.
В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. За более чем полугодовое плавание за его кормой останется почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров).
В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.
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