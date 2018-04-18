Американский эсминец с «Томагавками» зашел в Хельсинки

Эсминец ВМС США «Портер», оснащенный ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис» зашел в Хельсинки с плановым визитом.

Появление эсминца направлено на «углубление американо-финских отношений в условиях, когда обе страны работают над укреплением региональной безопасности», передает «Интерфакс» сообщение шестого оперативного флота ВМС США.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле стало известно, что эсминец «Портер» направился в Средиземное море, чтобы присоединиться к группировке ВМС США.