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Американский эсминец с «Томагавками» зашел в Хельсинки
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Американский эсминец с «Томагавками» зашел в Хельсинки 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Reuters
Эсминец ВМС США «Портер», оснащенный ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис» зашел в Хельсинки с плановым визитом.
Появление эсминца направлено на «углубление американо-финских отношений в условиях, когда обе страны работают над укреплением региональной безопасности», передает «Интерфакс» сообщение шестого оперативного флота ВМС США.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле стало известно, что эсминец «Портер» направился в Средиземное море, чтобы присоединиться к группировке ВМС США.
В апреле 2017 года эсминцы «Портер» и «Росс» нанесли массированный ракетный удар по базе Шайрат в провинции Хомс. База была атакована 59 крылатыми ракетами «Томагавк». По данным Минобороны, до базы долетели только 23 ракеты. Часть из них упали на населенные пункты. 10 человек, в том числе четыре ребенка, погибли.
В феврале 2017 года «Портер» участвовал в международных учениях НАТО «Морской щит 2017» в Черном море. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда отметил, что военное ведомство видит и контролирует все, что происходит на учениях.
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