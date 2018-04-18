Сирийская армия показала российский «Стрелец»

Сирийская армия показала комплексы ПВО российского производства

Министерство обороны Сирии показало на видео новейшие средства ПВО, состоящие на вооружении армии. Ролик был опубликован на YouTube-канале ведомства.

В числе прочих образцов оружия был продемонстрирован российский пусковой модуль "Стрелец". Он предназначен для пуска ракет "Игла" или "Игла-С" с носителей наземного, воздушного и морского базирования.

Кроме того, в ролике показаны ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2Э", а также другие образцы средств ПВО.