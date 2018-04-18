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Сирийская армия показала российский «Стрелец»
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Сирийская армия показала комплексы ПВО российского производства 

РИА Новости 1 час назад
Министерство обороны Сирии показало на видео новейшие средства ПВО, состоящие на вооружении армии. Ролик был опубликован на YouTube-канале ведомства.
В числе прочих образцов оружия был продемонстрирован российский пусковой модуль "Стрелец". Он предназначен для пуска ракет "Игла" или "Игла-С" с носителей наземного, воздушного и морского базирования.
Кроме того, в ролике показаны ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2Э", а также другие образцы средств ПВО.
На прошлой неделе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Было выпущено более ста ракет, сирийские военные сбили большинство из них.
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