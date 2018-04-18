На Украине испытали ракетный комплекс «Скиф»

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений.

На одном из военных полигонов Украины испытали противотанковый управляемый ракетный комплекс «Скиф», который является экспортной версией украинского ПТРК «Стугна-П». Об этом пишет пресс-служба конструкторского бюро «Луч» в Facebook.

По требованию заказчика, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений, которые были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

При этом отмечается, что саму ракету не меняли, поскольку она изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.