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На Украине испытали ракетный комплекс «Скиф»
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На Украине испытали ракетный комплекс «Скиф» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений.
На одном из военных полигонов Украины испытали противотанковый управляемый ракетный комплекс «Скиф», который является экспортной версией украинского ПТРК «Стугна-П». Об этом пишет пресс-служба конструкторского бюро «Луч» в Facebook.
По требованию заказчика, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений, которые были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.
При этом отмечается, что саму ракету не меняли, поскольку она изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.
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