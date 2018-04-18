Беларусь поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы Беларуси заняли 41 место в рейтинге сильнейших армий мира 2018 года. В прошлом году белорусская армия находилась на 49-м месте. Об этом сообщает аналитическая компания Global Firepower.

Оценка военного потенциала 136 стран производилась на основе 55 параметров, касающихся развития промышленности и науки, запасов вооружения и техники, мобилизационного резерва, географического положения и т.д.