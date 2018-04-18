Беларусь поднялась в рейтинге сильнейших армий мира 

Вооруженные силы Беларуси заняли 41 место в рейтинге сильнейших армий мира 2018 года. В прошлом году белорусская армия находилась на 49-м месте. Об этом сообщает аналитическая компания Global Firepower.
Оценка военного потенциала 136 стран производилась на основе 55 параметров, касающихся развития промышленности и науки, запасов вооружения и техники, мобилизационного резерва, географического положения и т.д.
В топе сильнейших армий мира Беларусь довольно неплохо смотрится на фоне ближайших соседей. Российская армия занимает вторую строчку рейтинга, Польша — 22 место, Украина — 29, Литва — 95, Латвия — 105.
Первое место в рейтинге занимает США, а последнее — крошечное королевство Бутан.