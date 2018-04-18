TAG24: НАТО лишится российской поддержки в воздухе

В ближайшем будущем подразделениям НАТО в горячих точках придётся столкнуться с трудностями, пишет TAG24. А всё потому, что «российская сторона» прекращает осуществлять для альянса авиаперевозки грузов военного назначения: предположительно, из-за роста напряжённости в отношениях между Москвой и Западом после удара западной коалиции по территории Сирии , поясняет немецкий новостной портал.

«Русские прекращают осуществлять для Североатлантического альянса и Европейского союза авиаперевозки грузов военного назначения», — сообщает TAG24.

Как отмечает немецкий новостной портал, с начала 2019 года «огромные грузовые самолёты» российской авиакомпании «Волга-Днепр» больше не будут заходить на посадку в аэропорту Лейпциг /Галле в Германии

В будущем, продолжает TAG24, компания из Российской Федерации не намерена транспортировать для западных стран «товары военного назначения» и сосредоточится на авиаперевозках исключительно гражданских грузов.

«Лишившись «Антоновых» НАТО и ЕС больше не смогут доставлять грузы своим боевым подразделениям в горячих точках в прежних объёмах. Это как раз и делалось при помощи грузовых самолётов компании «Волга-Днепр». Замены им не предвидится, поскольку ни одна страна Североатлантического альянса и Евросоюза не имеет в своём распоряжении самолётов столь крупных размеров», — подчёркивает новостной портал.

Предположительно, из проекта НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution) российская компания выходит из-за роста напряжённости в отношениях между Россией и Западом после недавнего ракетного удара западной коалиции по территории Сирии, уточняет TAG24.