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НАТО лишится российской поддержки в воздухе
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TAG24: НАТО лишится российской поддержки в воздухе 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В ближайшем будущем подразделениям НАТО в горячих точках придётся столкнуться с трудностями, пишет TAG24. А всё потому, что «российская сторона» прекращает осуществлять для альянса авиаперевозки грузов военного назначения: предположительно, из-за роста напряжённости в отношениях между Москвой и Западом после удара западной коалиции по территории Сирии, поясняет немецкий новостной портал.
«Русские прекращают осуществлять для Североатлантического альянса и Европейского союза авиаперевозки грузов военного назначения», — сообщает TAG24.
Как отмечает немецкий новостной портал, с начала 2019 года «огромные грузовые самолёты» российской авиакомпании «Волга-Днепр» больше не будут заходить на посадку в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.
В будущем, продолжает TAG24, компания из Российской Федерации не намерена транспортировать для западных стран «товары военного назначения» и сосредоточится на авиаперевозках исключительно гражданских грузов.
«Лишившись «Антоновых» НАТО и ЕС больше не смогут доставлять грузы своим боевым подразделениям в горячих точках в прежних объёмах. Это как раз и делалось при помощи грузовых самолётов компании «Волга-Днепр». Замены им не предвидится, поскольку ни одна страна Североатлантического альянса и Евросоюза не имеет в своём распоряжении самолётов столь крупных размеров», — подчёркивает новостной портал.
Предположительно, из проекта НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution) российская компания выходит из-за роста напряжённости в отношениях между Россией и Западом после недавнего ракетного удара западной коалиции по территории Сирии, уточняет TAG24.
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