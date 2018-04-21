Северный флот уничтожили ракеты «противника»

БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» уничтожили ракеты «противника» из ЗРК «Кинжал»

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии Северного флота провела учебный морской бой в Баренцевом море, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" успешно уничтожили ракеты условного противника. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" провела учения по ведению морского боя с условным отрядом надводных кораблей противника, поражению береговых объектов, отражению воздушного нападения и минным постановкам", — сказал Серга.

По его словам, маневры прошли в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

"Экипажи кораблей выполнили боевые упражнения артиллерией главного калибра. Стрельба велась по морской мишени на максимальной дальности. После поражения условного морского противника огонь был перенесен на закрытые позиции условного десанта, закрепившегося на берегу. Кроме этого, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Кинжал" больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" успешно поразили ракеты-мишени "Саман", выпущенные малым противолодочным кораблем "Брест", — рассказал начальник пресс-службы.

Он также сообщил, что во взаимодействии с самолетами Су-24 смешанного авиаполка Северного флота экипажи кораблей отработали отражение массированной атаки на соединение и выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям.