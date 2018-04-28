Военная полиция РФ дежурит в пригороде Дамаска

Российская военная полиция круглосуточно дежурит в пригороде Дамаска

Подразделения военной полиции РФ совместно с сирийской полицией обеспечивают правопорядок на территории Восточного Каламуна в пригороде Дамаска , передает корреспондент РИА Новости

Восточный Каламун включает в себя три города — Думейр, Джайруд и Рухейба. Ранее территорию района контролировало девять исламистских организаций, в том числе "Джейш аль-Ислам" . Правительственные войска 25 апреля окончательно освободили район от исламистов.

Военные полицейские круглосуточно патрулируют эти города, охраняют больницы, школы и государственные учреждения. Кроме этого, в Восточном Каламуне работает строительная спецтехника, которая расчищает завалы.

Территорию Восточного Каламуна ранее покинули 5,5 тысячи боевиков и членов их семей. При этом террористы сдали крупную партию бронетехники (танки и боевые машины), а также минометы, боеприпасы и самодельные мины.