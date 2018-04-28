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Военная полиция РФ дежурит в пригороде Дамаска
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Российская военная полиция круглосуточно дежурит в пригороде Дамаска 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © РИА Новости
Подразделения военной полиции РФ совместно с сирийской полицией обеспечивают правопорядок на территории Восточного Каламуна в пригороде Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.
Восточный Каламун включает в себя три города — Думейр, Джайруд и Рухейба. Ранее территорию района контролировало девять исламистских организаций, в том числе "Джейш аль-Ислам". Правительственные войска 25 апреля окончательно освободили район от исламистов.
Военные полицейские круглосуточно патрулируют эти города, охраняют больницы, школы и государственные учреждения. Кроме этого, в Восточном Каламуне работает строительная спецтехника, которая расчищает завалы.
Территорию Восточного Каламуна ранее покинули 5,5 тысячи боевиков и членов их семей. При этом террористы сдали крупную партию бронетехники (танки и боевые машины), а также минометы, боеприпасы и самодельные мины.
Ранее на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщал, что в Восточном Каламуне продолжается работа по нормализации обстановки.
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