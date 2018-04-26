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Полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна
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Российская военная полиция будет патрулировать города Восточного Каламуна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Военная полиция России и сирийская полиция будут патрулировать города Восточного Каламуна, освобожденные, контроль над которым восстановили правительственные силы Сирии, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Ранее сообщалось, что в среду в анклав, включающий в себя такие населенные пункты, как Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб, вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась девятью исламистскими группировками, включая "Джейш аль-Ислам".
"Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирование в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей. А также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях", — рассказал журналистам сотрудник Центра Андрей Адамис.
С территории эвакуировано около 5,5 тысячи боевиков и членов их семей.
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