«Минск» зашел в Лиссабон

Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота, более полугода находящийся в дальнем походе, зашел в Лиссабон, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Минск", выполняющий плановые задачи дальнего похода, 16 апреля совершил деловой заход в столицу и главный порт Португалии — Лиссабон", — сказал он.
18 апреля корабль, пополнив запасы, покинет Лиссабон и начнет переход в Балтийск. Его прибытие ожидают в конце апреля, уточнил Мартов.
Он отметил, что экипаж выполнял задачи по предназначению в Средиземном море, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.
Корабль вышел в дальний поход 4 октября 2017 года.