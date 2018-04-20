Более 55 тыс. человек примут участие в парадах Победы по все стране

Более 55 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц военной техники будут задействованы в военных парадах 9 мая по всей России , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"Помимо Москвы, военные парады состоятся в 28 городах России. В них примет участие более 55 тыс. человек, а также около 1200 единиц техники. Авиационную составляющую представят порядка 150 воздушных судов", — сказал Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

По словам министра, в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

"В состав механизированной колонны войдут перспективные образцы техники, в частности боевые машины поддержки танков, многофункциональные робототехнические комплексы, новейшие зенитно-ракетные комплексы. Впервые над столицей пролетят истребители Су-57, а также Су-З0СМ, МиГ-29СМТ", — отметил министр.

Он добавил, что в этом году впервые в парадном строю пройдут пешие расчеты военной полиции Минобороны РФ , Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Василевского (Смоленск), филиала Нахимовского военно— морского училища ( Севастополь ), а также двух учебных заведений войск национальной гвардии РФ — Саратовского военного института и Московского президентского кадетского училища им. Шолохова

Ход подготовки к параду на Красной площади будет рассмотрен на заседании коллегии, сказал министр обороны.