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«Терминатор» может изменить тактику танкового боя
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Российский «Терминатор» может изменить тактику танкового боя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков "Терминатор" смогут изменить тактику танков на поле боя. Особенно в условиях плотной городской застройки и противодействия пехоты, вооруженной современными гранатометами и ПТУР. Так считает аналитик американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.
Эксперт отмечает, что новая бронемашина, вооруженная управляемыми ракетами "Атака-Т", пулеметом и 30-мм скорострельными пушками, сможет эффективно поддерживать "классические" танки и бронетранспортеры в сражении.
Другой американский аналитик прогнозирует, что "Терминатор" будет пользоваться большим спросом на международном рынке вооружений.
"Терминатор" может стать прорывом на оружейном рынке, особенно в странах, которым, возможно, придется бороться с повстанцами в труднодоступной местности. "В этом нет явной необходимости, поэтому заказ, вероятно, будет небольшим, но он может оказаться прибыльным", — считает эксперт по российским военным центра Военно-Морского анализа Майкл Кофман.
По его мнению, новая российская концепция подразумевает, что БМПТ будет двигаться в смешанном составе танкового подразделения. Она призвана обнаруживать и оперативно уничтожать любые цели, которые представляют угрозу для танков.
Два 30-миллиметровых автоматических гранатомета и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет показали, что могут "выкашивать" живую силу противника. Для борьбы с бронетехникой и дотами врага предназначены четыре сверхзвуковые ракеты "Атака-Т".
В настоящий момент перспективы БМПТ зависят в первую очередь от того, как машина проявит себя в реальном бою, уверен автор статьи.
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