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Завершены испытания двигателя для Су-57
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Завершены испытания двигателя для истребителя Су-57 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1 завершены, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.
Двигатель АЛ-41Ф-1 завершил стендовые испытания, которые венчали 14-летние опытно-конструкторские работы.
«АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года", — напомнили в ОДК», — говорится в сообщении корпорации.
Создание истребителя Су-57 (ПАК ФА) предусматривает создание первых серийных образцов с двигателем АЛ-41Ф-1 первого этапа. От двигателя для Су-35С (изделие 117С) его отличает повышенная сила тяги, сложная система автоматизации, полностью цифровая система управления, новая турбина и улучшенные расходные характеристики.
Двигатель второго этапа («Изделие 30») должен обеспечить истребителю крейсерскую сверхзвуковую скорость, более высокую маневренность, дальность полета. Первый полет Су-57 с этим двигателем состоялся в декабре прошлого года.
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