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ВКС получат десять модернизированных Су-34
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До конца года ВКС России получат десять модернизированных Су-34 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представитель компании-изготовителя доложил о дооборудовании истребителей новейшими комплексами разведки.
Новосибирский авиационный завод выполняет задания гособоронзаказа-2018 с опережением установленных сроков, доложил директор завода Сергей Смирнов на едином дне военной приемки.
«В феврале 2018 года поставлены досрочно два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска», — сообщил он.
По его словам, до конца года завод изготовит еще десять самолетов данного типа.
«В настоящее время проводятся работы по дооборудованию самолетов Су-34 комплексом разведки, управления и связи "Стрелец", которые повысят боевую эффективность машин при выполнении специальных задач», — пояснил Смирнов.
Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, сколько ВКС России получили новейших истребителей с начала года.
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