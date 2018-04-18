ВКС получат десять модернизированных Су-34

До конца года ВКС России получат десять модернизированных Су-34

Представитель компании-изготовителя доложил о дооборудовании истребителей новейшими комплексами разведки. Новосибирский авиационный завод выполняет задания гособоронзаказа-2018 с опережением установленных сроков, доложил директор завода Сергей Смирнов на едином дне военной приемки. «В феврале 2018 года поставлены досрочно два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска», — сообщил он. По его словам, до конца года завод изготовит еще десять самолетов данного типа. «В настоящее время проводятся работы по дооборудованию самолетов Су-34 комплексом разведки, управления и связи "Стрелец", которые повысят боевую эффективность машин при выполнении специальных задач», — пояснил Смирнов. Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, сколько ВКС России получили новейших истребителей с начала года.