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НАТО отказали в перевозке грузов «Русланами»
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ГК «Волга-Днепр» отказалась возить грузы НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская группа компаний (ГК) «Волга-Днепр» объявила западным партнерам, что с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 «Руслан».
Как пишет французское издание Challenges, озаглавившее материал «Путин обрезает крылья французских ВВС», «Волга-Днепр» проинформировала НАТО, что после 2018 года не будет предоставлять в распоряжение стран альянса транспортные самолеты Ан-124-100, а сосредоточится на гражданских перевозках.
Как пишет издание, решение российской компании увеличит стоимость и значительно осложнит логистику французских военных операций за рубежом.
С 2006 года в рамках программы SALIS негабаритные стратегические дальние авиаперевозки обеспечивались в интересах почти двух десятков государств-членов НАТО и ЕС обеспечивались совместным предприятием украинских «Авиалиний Антонова и российской ГК „Волга-Днепр“. СП могло предоставить 17 тяжелых дальних транспортных Ан-124 „Руслан“ грузоподъемностью 120 тонн.
В 2016 году украинские „Авиалинии Антонова“ объявили о прекращении совместного бизнеса с „Волга-Днепром“.
Несмотря на высокую стоимость фрахтования (в 2017 году она достинала 56 тыс. евро за час), Ан-124 оставался востребованным, особенно военными Франции и Германии.
Напомним, в 2016 году сообщалось, что украинский концерн „Антонов“ грозит добиться запрета на полеты российских Ан-124 за рубеж, потому что Россия старается избегать ремонта этих аппаратов на Украине. Речь идет о больших деньгах за сервисное обслуживание. Между тем сама Украина занимается ровно тем же — ремонтирует и продает летательные аппараты, права на которые принадлежат России.
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