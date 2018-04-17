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Южная Корея и США проведут учения на Гуаме
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Южнокорейские ВВС вместе с военными США поучаствуют в учениях на острове Гуам 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Reuters
ВВС Республики Корея примут участие в международных учениях Silver Flaf 2018, которые пройдут с 18 по 25 апреля на американской авиабазе "Андерсен" на острове Гуам. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS.
Учения проводятся командованием ВВС США в Тихом океане. Они направлены на отработку действий инженерных частей из разных стран по восстановлению взлетно-посадочных полос, обеспечению энергетической составляющей в экстренных ситуациях, действий по пожаротушению, работе с взрывоопасными веществами и т.п. В учениях также примут участие представители США, Австралии и Сингапура.
На базе "Андерсен" есть инфраструктура для длительного размещения бомбардировщиков B-52, B-2 и B-1B и вспомогательной авиации. В настоящее время, по данным СМИ, там находятся шесть бомбардировщиков B-1B. С конца мая 2017 года они были задействованы по меньшей мере в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение упреждающего удара по военным объектам КНДР.
В прошлом году агентство ЦТАК сообщило, что Пхеньян разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме.
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