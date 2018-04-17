Роботизированные морские мины замаскируют под скатов

Турецкая компания Albayrak Savunma и Черноморский технический университет намерены разработать морские мины, которые были бы походи на скатов. Об этом пишет N+1 со ссылкой Defense News. Эти устройства будут управляться с помощью шифрованных гидроакустических сигналов.

Проект называется Wattozz. Устройство имеет форму ската и изготовлено из титана и алюминия. Мина может двигаться со скоростью до 5,5 узла (около десяти километров в час) и работать на одном заряде до 12 часов. Wattozz имеет три электромотора, систему связи и две камеры, которые установлены в "глазницах" ската.

"Умная" мина может ложиться на дно и оставаться в энергосберегающем режиме. По команде она начинает действовать, двигается к подводному объекту и примагничивается к его корпусу. Команда о взрыве подается с удаленной станции. Wattozz оснащен акустической системой самозащиты от хищных рыб и других животных.