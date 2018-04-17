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Танки уничтожили «противника» под Екатеринбургом
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Танки уничтожили «противника» под Екатеринбургом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба ЦВО
Экипажи уральского танкового батальона уничтожили подразделения условного противника во время контрольных занятий на полигоне под Екатеринбургом.
По легенде беспилотники провели разведку и обнаружили тяжелую технику "боевиков", координаты которой были переданы затем танкистам. "Экипажи Т-72Б преодолели более 20 километров по пересеченной местности и нанесли удар из 125-мм пушек по объектам на расстоянии до двух километров", — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В занятиях приняли участие более двух сотен военнослужащих, было задействовано порядка тридцати единиц техники, израсходовано более 250 снарядов к танковой пушке и около двух тысяч патронов к зенитному пулемету "Утес".

Кстати

13 апреля в округе завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии. Тренировки прошли на Тоцком, Чебаркульском и Юргинском полигонах а также — на 201 военной базе. Было проведено более 130 тактико-специальных учений — в 1,6 раз больше, чем в 2017 году. Военнослужащие израсходовали более 8,5 тысяч снарядов: осколочно-фугасных, осветительных, дымовых и так далее.
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