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Аргентина потратила на поиск San Juan $34,4 млн
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ВМС Аргентины потратили на поиск субмарины San Juan $34,4 млн 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Военно-морские силы Аргентины к настоящему моменту потратили 780 млн песо ($34,4 млн) на поиск пропавшей подводной лодки San Juan. Об этом сообщил в понедельник министр обороны южноамериканской республики Оскар Агуад, отвечая на вопросы парламентской комиссии, занимающейся расследованием исчезновения субмарины.
"ВМС к настоящему моменту потратили 780 млн песо на операцию по поиску субмарины San Juan. Никаких проблем со средствами нет", — заявил он.
Министр также подтвердил, что правительство Аргентины наймет частную компанию для продолжения поиска субмарины после того, как зону операции покинули все иностранные суда, в том числе российское океанографическое судно "Янтарь". По словам Агуада, ВМС собираются воспользоваться услугами венесуэльского эксперта по подводным обследованиям Уго Марино.
Согласно предложению Марино, его компания сможет найти субмарину в течение 100 дней. Бюджет их работ составит $3,8 млн  Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.
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