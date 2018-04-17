Аргентина потратила на поиск San Juan $34,4 млн

ВМС Аргентины потратили на поиск субмарины San Juan $34,4 млн

Военно-морские силы Аргентины к настоящему моменту потратили 780 млн песо ($34,4 млн) на поиск пропавшей подводной лодки San Juan. Об этом сообщил в понедельник министр обороны южноамериканской республики Оскар Агуад, отвечая на вопросы парламентской комиссии, занимающейся расследованием исчезновения субмарины.

"ВМС к настоящему моменту потратили 780 млн песо на операцию по поиску субмарины San Juan. Никаких проблем со средствами нет", — заявил он.

Министр также подтвердил, что правительство Аргентины наймет частную компанию для продолжения поиска субмарины после того, как зону операции покинули все иностранные суда, в том числе российское океанографическое судно "Янтарь". По словам Агуада, ВМС собираются воспользоваться услугами венесуэльского эксперта по подводным обследованиям Уго Марино.

Согласно предложению Марино, его компания сможет найти субмарину в течение 100 дней. Бюджет их работ составит $3,8 млн Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.