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Боевые корабли США назвали «плавучей кучей мусора»
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СМИ назвали американские боевые корабли «плавучей кучей мусора» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / The littoral combat ship USS Independence
Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose.
"После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом", — говорится в статье.
Кроме того, что новые суда совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на корабли LCS из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся суда постоянно находятся на техническом обслуживании доработках.
Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.
В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы — в частности, системы радаров. ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.
"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", — отмечается в статье.
Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок — от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.
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