При ударе по сирийским ВВС никто не пострадал

При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки на базы ВВС, погибших и разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".

"Аэродромы "Шайрат" и "Тифор" не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — приводит агентство сообщение канала.

Ранее стало известно, что система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии рассказал РИА Новости , что на подлете к аэродрому сбиты около десятка ракет.