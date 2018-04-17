При ударе по сирийским ВВС никто не пострадал

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки на базы ВВС, погибших и разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".
"Аэродромы "Шайрат" и "Тифор" не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — приводит агентство сообщение канала.
Ранее стало известно, что система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около десятка ракет.