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Смоделированы последствия ядерного взрыва у Белого дома
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В США смоделировали видео о последствиях ядерного взрыва у Белого дома 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты из США показали, что может случиться с Вашингтоном при взрыве ядерного снаряда, содержащего пять килограммов высокообогащенного урана.
Американские ученые создали видео, показывающее последствия взрыва ядерной бомбы вблизи Белого дома в Вашингтоне.
В ролике показывается, что может произойти, если оружие попадет в руки террористов и они приведут его в действие.
Видео было опубликовано на Youtube-канале издания Science Magazine.
Специалисты продемонстрировали, какие последствия ожидают американскую столицу: демонстрируется распространение радиации и ее воздействие на население города.
Кроме того, ученые показали, где лучше прятаться, если такая угроза по-настоящему возникнет, а также способы эвакуации.
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