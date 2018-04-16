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Советский БТР-долгожитель уничтожает террористов
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Советский БТР-долгожитель уничтожает террористов в Ираке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Данная бронемашина долгое время использовалась во многих вооруженных силах арабских государств, в том числе в иракской армии. Однако еще в 70-е годы ее стали заменять на более современные советские БТР-60ПБ и чехословацкие ОТ-64С, которые наряду с БМП-1 стали основой механизированных соединений.
Что касается БТР-152, то они ограниченно использовались в частях второй линии и подразделениях внутренних дел. После падения режима Саддама Хусейна большая часть техники бывших силовых структур долгие время просто ржавела на площадках хранения техники.
Боевые машины стали возвращать к жизни, когда иракские силовики начали нести серьезные потери в боях с запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Особенно преуспели в "реанимации" старой брони бойцы ополченческих формирований.
Как видно на фото, БТР-152 получил новый массивный бампер, который можно использовать в качестве тарана. Установлены новые фары. По всей видимости, был заменен старый прожорливый 110-сильный бензиновый двигатель.
Перед водителем и командиром машины установили бронестекла от "Хаммера". Также нарастили крышу и смонтировали на ней закрытую пулеметную установку.
Еще одной особенностью данной версии советского бэтээра стала усиленная защита колес. Такое ранее часто встречалось на различных бронемашинах иракских силовых структур, и данный этот БТР-152 тоже получил подобное преимущество.
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