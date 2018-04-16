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На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль
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На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. На стороне "противника" действовал другой АРПКСН — "Александр Невский", — сказал он.
По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.
Во время учения крейсер "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.
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