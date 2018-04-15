Макрон поблагодарил французскую армию за удар по Сирии

Глава Франции Эммануэль Макрон поблагодарил французскую армию за «прекрасную операцию» в Сирии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BFMTV.
Макрон также добавил, что работы была сделана «профессионально».
Операция была проведена прекрасно. И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально, ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками
— Эммануэль Макрон.
По его словам, все ракеты, которые были выпущены по Сирии, якобы достигли своих целей. Макрон также назвал центры, ставшие мишенями атаки.
Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий — только французов
— Эммануэль Макрон.
Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что удар по Сирии якобы был легитимным.
Ранее Макрон заявил, что Париж не объявлял войны Сирии, и именно Франция убедила президента США Дональда Трампа сократить количество целей на территории Сирии, по которым был нанесен ракетный удар в ночь на 14 апреля.