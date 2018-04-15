«Прекрасная операция»: Макрон поблагодарил французскую армию за удар по Сирии

Макрон также добавил, что работы была сделана «профессионально».

Операция была проведена прекрасно. И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально, ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками

— Эммануэль Макрон.

По его словам, все ракеты, которые были выпущены по Сирии, якобы достигли своих целей. Макрон также назвал центры, ставшие мишенями атаки.

Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий — только французов

— Эммануэль Макрон.

Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что удар по Сирии якобы был легитимным.