Порошенко похвастался «одной из самых эффективных» армий в Европе

Украине удалось за последние четыре года не только возродить армию, но и превратить ее в одну из самых эффективных в Европе, заявил украинский президент Петр Порошенко

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе», — написал он в Twitter.

Очередным подтверждением этого он назвал участие украинских десантников в учениях SWAT в Польше , где именно представители ВСУ «показали лучшие результаты».