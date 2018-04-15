Порошенко похвастался «одной из самых эффективных» армий в Европе 

Украине удалось за последние четыре года не только возродить армию, но и превратить ее в одну из самых эффективных в Европе, заявил украинский президент Петр Порошенко.
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе», — написал он в Twitter.
Очередным подтверждением этого он назвал участие украинских десантников в учениях SWAT в Польше, где именно представители ВСУ «показали лучшие результаты».
Порошенко ранее неоднократно заявлял о «силе украинской армии». Газета ВЗГЛЯД объясняла, что место в рейтинге сильнейших украинским вооруженным силам досталось во многом благодаря своему количеству.