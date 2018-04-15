Ещё
Порошенко похвастался «одной из самых эффективных» армий в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко похвастался «одной из самых эффективных» армий в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Украине удалось за последние четыре года не только возродить армию, но и превратить ее в одну из самых эффективных в Европе, заявил украинский президент Петр Порошенко.
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе», — написал он в Twitter.
Очередным подтверждением этого он назвал участие украинских десантников в учениях SWAT в Польше, где именно представители ВСУ «показали лучшие результаты».
Порошенко ранее неоднократно заявлял о «силе украинской армии». Газета ВЗГЛЯД объясняла, что место в рейтинге сильнейших украинским вооруженным силам досталось во многом благодаря своему количеству.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин знает тайну главного оружия Трампа Три неочевидных факта об ударе по Сирии Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США399
Ракеты Трампа подстрелили рубль299
Штайнмайер встал на защиту России320
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада27
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова198
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение