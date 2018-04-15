Порошенко порадовала подготовка ВСУ

Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе

Президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», —говорится в сообщении в Twitter.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому — участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S. W. A. T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons And Tactics) в Польше, где показали лучший результат.

Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.