Порошенко порадовала подготовка украинской армии

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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», —говорится в сообщении в Twitter.
По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons And Tactics) в Польше, где показали лучший результат.
>> Порошенко рассказал об уровне вооружения армии Украины
Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.
RT на русском: последние новости
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